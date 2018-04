Une femme se suicide après avoir fait 3 blessés

Une femme armée a ouvert le feu mardi au siège de la société YouTube à San Bruno, en Californie, dans l'ouest des Etats-Unis, faisant trois blessés. L'auteure des tirs s'est ensuite donné la mort, a indiqué la police.

«Nous avons quatre victimes. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital avec des blessures provoquées par une arme à feu», a déclaré le chef de la police locale. «Un des quatre blessés, une femme qui s'était infligé sa blessure elle-même, est mort», a-t-il précisé, estimant que c'est elle qui a tiré.

Une des victimes, un homme de 36 ans, est hospitalisée à l'hôpital général de San Francisco dans un état critique. Une femme de 32 ans est considérée dans un état grave et une autre de 27 ans n'inspire pas d'inquiétude.

Pas un attentat

La police n'a diffusé aucune autre information sur la suspecte, ni sur ses motivations. Selon plusieurs médias, citant la police, la fusillade ferait suite à un différend d'ordre privé. Il ne s'agit pas d'un attentat, a déclaré à Reuters un responsable de la sécurité du gouvernement.

D'après un témoin indirect de la scène cité par CNN, «une femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier». D'autres témoignages sur Twitter ont semblé confirmer que l'auteure des tirs se serait ensuite suicidée.

La police a reçu les premiers appels sur le numéro d'urgence au 911 à 12h46 locales (21h46 en Suisse).

L'attaque se serait produite dans «une cour intérieure» où les employés déjeunent «habituellement», a tweeté Google Communication.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a indiqué sur Twitter avoir été tenu informé des événements. «Nos pensées et nos prières sont avec toutes les personnes impliquées», a-t-il écrit. «Merci à nos phénoménaux officiers des forces de l'ordre et aux secouristes qui sont actuellement sur place».

Employés paniqués

Les images diffusées par les télévisions américaines montraient des employés sortant les mains sur la tête et des voitures de police et de pompiers circulant autour du campus. Celui-ci se trouve au sud de San Francisco.

Une employée de YouTube, qui a souhaité garder l'anonymat, a indiqué sur CNN qu'elle se trouvait «en vidéo-conférence» lorsque l'attaque est survenue. Elle a évoqué des gens qui «se sont soudainement mis à courir et à crier», ajoutant que les personnes présentes sur le campus se sont efforcées de quitter le bâtiment le plus vite possible. «Il y a plein de sorties. Donc, plein de personnes ont pu sortir», a-t-elle encore ajouté.

Le mois dernier, le site de partage de vidéos en ligne YouTube a annoncé son intention d'interdire les contenus faisant la promotion des ventes d'armes à feu ainsi que les vidéos qui apprennent comment on en fabrique. YouTube est une filiale de Google, une des sociétés du groupe Alphabet.

Les femmes auteures de fusillades sont rares. Selon une récente analyse du Washington Post, seulement trois des 150 fusillades ayant fait plus de quatre victimes depuis 1966 aux Etats-unis ont été le fait de femmes. En décembre 2015, un couple avait tué 14 personnes à San Bernardino en Californie.

Le débat sur les armes à feu aux Etats-Unis divise l'opinion publique, notamment après la tuerie commise dans un lycée de Parkland, en Floride, le 14 février qui a fait 17 morts. Plus de 1,5 million de personnes ont participé le 24 mars aux Etats-Unis à la «March for our lives» demandant un plus grand contrôle des armes à feu. Ces rassemblements sont les plus importants du pays en au moins deux décennies.