Une fourgonnette percute la foule à Barcelone

Une camionnette a percuté jeudi après-midi la foule dans le centre-ville de Barcelone en Espagne, sur les Ramblas, selon la police catalane qui parle d'une «attaque terroriste». Elle indique qu'il y a plusieurs blessés sans donner d'autres précisions.

La presse parle de deux morts dans un premier bilan provisoire. Toujours selon les médias, deux hommes armés sont entrés dans un restaurant dans le secteur après que la camionnette a foncé sur la foule.

«Collision massive sur les Ramblas de Barcelone menée par une personne à bord d'une camionnette, plusieurs blessés», a indiqué le service de communication des Mossos d'Esquadra, la police catalane. La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

Les services d'urgence ont recommandé d'éviter les alentours de la Place de Catalogne et ont demandé la fermeture des stations de métro et de train dans le secteur.

VIDEO: White van in the Las Ramblas area in central Barcelona.

Via @ToniQuique, but not his, he says.pic.twitter.com/Om857VB8bo