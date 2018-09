Une fratrie appelle à ne pas voter pour son frère

Six frères et soeurs d'un élu républicain ultra-conservateur au Congrès, actuellement en campagne pour sa réélection, ont appelé publiquement à voter pour son opposant démocrate, l'intéressé leur donnant rendez-vous lors d'une prochaine réunion de famille, probablement tendue.

«Paul Gosar ne travaille pas pour vous» (Paul Gosar Is Not Working For You) dit le titre de la vidéo postée vendredi sur internet et qui met en scène trois frères et trois soeurs du candidat.

«Il n'a pas à coeur votre intérêt»

Le film a été réalisé par l'équipe de campagne du candidat démocrate David Brill, qui ambitionne de reprendre à Paul Gosar ce siège à la Chambre des représentants, dans une circonscription qui couvre le nord-ouest de l'Arizona, plutôt rural, Etat du sud-ouest du pays.

«Paul Gosar l'élu au Congrès ne fait absolument rien pour aider l'Amérique rurale», commence sa soeur Grace, relayée par David, qui estime que «Paul ne fait absolument rien pour sa circonscription».

La santé, l'emploi, la protection de l'environnement, ils reprochent tous à leur frère de ne pas s'investir dans les dossiers qui intéressent ses administrés et appellent à voter pour son opposant. «Il n'a pas à coeur votre intérêt», avance Tim Gosar, «il ne vous écoute pas».

Fervent soutien de Trump

Paul Gosar fait partie des figures politiques qui ont émergé du mouvement populiste «Tea Party», né de la contestation de l'appareil du parti républicain. Elu pour la première fois au Congrès en 2011, il a été réélu par deux fois depuis, la dernière en 2016.

Anti-avortement, défavorable à un resserrement de la législation sur les armes, farouche opposant à la régularisation des immigrés clandestins, Paul Gosar est un fervent soutien de Donald Trump.

«Staline serait fier»

Certaines de ses déclarations ont suscité l'émoi, notamment lorsqu'il a affirmé que les incidents de Charlottesville, survenus en août 2017, était un complot «de la gauche». «Mes frères et soeurs qui ont fait ce film publicitaire contre moi sont tous des démocrates qui détestent le président Trump», a réagi Paul Gosar sur Twitter.

«Ils placent l'idéologie avant la famille», a-t-il poursuivi. «Staline serait fier.» «Vous ne choisissez pas votre famille», a écrit l'élu de 59 ans. «J'espère qu'ils trouveront la paix en leur coeur et renoncerons à la haine.» «Aux six démocrates Gosar en colère», a-t-il conclu, «rendez-vous chez maman et papa!»

My siblings who chose to film ads against me are all liberal Democrats who hate President Trump. These disgruntled Hillary suppporters are related by blood to me but like leftists everywhere, they put political ideology before family. Stalin would be proud. #Az04 #MAGA2018 — Paul Gosar (@DrPaulGosar) September 22, 2018

You can’t pick your family. We all have crazy aunts and relatives etc and my family is no different. I hope they find peace in their hearts and let go all the hate.



To the six angry Democrat Gosars—see you at Mom and Dad’s house! #AZ04 #MAGA2018 — Paul Gosar (@DrPaulGosar) September 22, 2018

Mère «dévastée»

L'initiative des frères et soeurs de Paul Gosar n'a pas été du goût de leur mère, Bernadette (85 ans), qui a eu dix enfants en tout.

Interrogée par le New York Times, elle s'est dite «choquée» et «dévastée» par ces témoignages. Elle a expliqué partager les opinions politiques de son fils Paul, dont la victoire électorale lui paraît certaine.

3. Mama Gosar has weighed in on six of her kids appearing in an ad against their brother @DrPaulGosar. She tells the NYT that she’s “shocked” and “crushed,” adding “I share the same philosophy and policies that Paul does. He’s done a hell of a job for Arizona, and they love him.” — Yashar Ali ???? (@yashar) September 22, 2018

(afp/nxp)