Une fuite de gaz paralyse le centre de Londres

Une importante fuite de gaz dans le centre de Londres a contraint à la fermeture de la gare de Charing Cross et à l'évacuation près de 1500 personnes dans des hôtels et des discothèques du quartier. La police a fermé le Strand, une des principales artères de la capitale britannique qui mène à Trafalgar Square et conseillé aux habitants d'éviter le secteur.

Les pompiers ont été appelés vers 03h00 suisses du matin à la suite de la rupture d'une canalisation de gaz qui a laissé échapper un «haut niveau de gaz naturel». Les gares de Charing Cross et de Waterloo East devraient rester fermées jusqu'aux alentours de midi, a indiqué la compagnie de chemins de fer Southeastern.

Charing Cross station shut and 1,500 people evacuated in central London #LondonCharingCross https://t.co/Xpd2vA7v6x pic.twitter.com/3sNDDBN8Jv — The Telegraph (@Telegraph) 23 janvier 2018

#CharingCross station is closed & #Strand is shut off due to high levels of natural gas coming off of a ruptured gas main in Craven Street, WC2. Please avoid the area & find alternate travel routes https://t.co/BstLLR9N7Q pic.twitter.com/dAjOBWKpRm — London Fire Brigade (@LondonFire) 23 janvier 2018

Charing Cross Station, just about visible here, remains closed at rush hour due to a nearby gas leak. pic.twitter.com/GDRFNmoxXU — Catherine Wylie (@wyliecatherine) 23 janvier 2018

Un hôtel et deux gares évacuées après une fuite de gaz à Londreshttps://t.co/57itJVKhCR pic.twitter.com/ubDKP2z83U — BFMTV (@BFMTV) 23 janvier 2018

(ats/nxp)