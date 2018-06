Une fusillade dans un journal fait plusieurs morts

Une fusillade a éclaté dans la salle de rédaction d'un journal à Annapolis, la capitale de l'Etat du Maryland, à une heure à l'est de Washington, ont rapporté jeudi des médias américains.

Des médias ont indiqué que cette fusillade avait fait des morts et plusieurs blessés, mais ce bilan n'a pas été confirmé de source officielle. Selon la chaîne CBS, citant deux sources anonymes, il y aurait quatre morts.

Not sure what’s happening in #Annapolis but about 40 police vehicles have passed me. Bestgate Rd is blocked at West St. pic.twitter.com/QtItPLoRUZ — Cheryl Conner Costello (@CherylCCostello) June 28, 2018

UPDATE: There are injuries after #shooting at the #CapitalGazette news outlet in Annapolis, Anne Arundel EMS official tells *via @NBCNews pic.twitter.com/MoQYf9eVND — Real News Line (@RealNewsLine) June 28, 2018

Un «tireur actif»

L'autorité chargée du contrôle des armes à feu (ATF) «répond à une fusillade au Capital Gazette à Annapolis», a écrit sur son compte Twitter cette agence. La police a fait état de la présence d'un «tireur actif» dans le bâtiment de ce journal.

«Confirmation d'un tireur actif», a écrit sur Twitter la police du comté d'Anne Arundel dans le Maryland. «Le bâtiment a été évacué. Les officiers continuent de fouiller l'immeuble».

Trump informé

La Maison Blanche a fait savoir que le président américain Donald Trump avait été informé de la situation à Annapolis.

Les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis ces derniers mois, en particulier dans des lycées, suscitant un intense débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays.

BREAKING: Initial reports of 4 dead and multiple others injured after shooter opens fire at the Capital Gazette building in #Annapolis, #Maryland. — News_Executive (@News_Executive) June 28, 2018

(afp/nxp)