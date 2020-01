Une fusillade fait plusieurs morts en Allemagne

Une fusillade, dont l'auteur présumé a été interpellé, a fait six morts et deux blessés graves vendredi à Rot am See (sud-ouest de l'Allemagne), selon la police locale qui évoque une piste familiale.

Plusieurs personnes ont également été blessées, dont deux grièvement, au cours de cette fusillade qui s'est produite vendredi vers 12h45 dans une petite ville proche de Stuttgart. La police locale, qui a confirmé le bilan en milieu d'après-midi après avoir indiqué que ces coups de feu avaient «vraisemblablement» fait plusieurs morts, a déployé sur place un important dispositif.

La fusillade se serait produite dans une auberge, située dans l'avenue de la gare, affirme le quotidien «Bild». Toute l'avenue a été barrée par des cordons de police. La police a indiqué, «selon de premières informations», que le suspect, «un Allemand», et les victimes faisaient partie de la même famille.

??POLIZEIEINSATZ??

Grösserer Polizeieinsatz in #RotamSee, da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor.

Keine Hinweis auf weitere Täter. — Polizei Aalen (@PolizeiAalen) January 24, 2020

Spéculation

La police devait donner une conférence de presse à 16h30, à Rot am See. Les victimes, découvertes selon «Bild» dans l'entrée de l'auberge, participaient à une «réunion de famille», affirme le «Spiegel» sur son site internet, citant une source policière.

Le tireur présumé est un homme né en 1983, selon «Bild». Il a agi seul et il n'y a aucun indice de l'éventuelle existence d'un complice, selon l'agence allemande dpa. La fusillade s'est produite près de la gare de Rot am See, une petite commune de 5200 habitants proche de Stuttgart, dans l'Etat régional du Bade-Wurtemberg. Le mobile de la fusillade n'était pas encore clair, la police appelant à éviter toute «spéculation».

Des précédents

L'Allemagne a connu plusieurs fusillades ces dernières années. Deux personnes avaient notamment été tuées le 9 octobre à Halle par un sympathisant néonazi qui avait tenté d'entrer, sans succès, dans la synagogue le jour de Yom Kippour pour y commettre un massacre. Il avait été interpellé.

Les autorités allemandes sont également sur le qui-vive après plusieurs attaques djihadistes ces dernières années. La plus meurtrière a été commise en décembre 2016, lorsqu'un Tunisien, Anis Amri, a foncé sur un marché de Noël de Berlin au volant d'un camion volé, tuant douze personnes. (afp/nxp)