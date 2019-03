Une journée de manifs à haut risque

Ce 19e samedi consécutif de manifestations se déroulait dans un calme relatif à la mi-journée à Paris. Interdite aux manifestants après les saccages et violences de la semaine précédente, la touristique avenue des Champs-Elysées était quadrillée par un imposant dispositif policier.

A Nice, qui accueille dimanche le début de la visite officielle du président chinois Xi Jiping, quelques dizaines de personnes, certaines revêtues d'un gilet jaune, ont bravé l'interdiction de manifester sur une place du centre. Six d'entre elles ont été interpellées.

La journée est à haut risque pour le président Emmanuel Macron. Il est déterminé à prouver que son gouvernement contrôle l'ordre public, une semaine après les images désastreuses de pillages et départs d'incendie sur les Champs-Élysées.. A Paris, les manifestations ont été interdites sur la «plus belle avenue du monde» et ses abords, ainsi que dans un périmètre incluant le palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale.

Interdiction de dissimuler le visage

A la mi-journée, 31 personnes avaient été interpellées dans la capitale et 15 autres verbalisées pour avoir défilé dans un périmètre interdit. Plus de 2300 contrôles préventifs ont aussi été effectués, a-t-on appris auprès de la préfecture de police.

Le nouveau préfet de police Didier Lallement a annoncé l'interdiction d'équipements de protection et visant à dissimuler le visage, d'armes, y compris factices, prévoyant des contraventions alourdies pour toute participation à une manifestation interdite. Le nouveau préfet a été nommé après le limogeage de son prédécesseur dans la foulée des violences du 16 mars.

Des interdictions de manifester ont également été édictées dans d'autres grandes villes, comme à Toulouse (sud-ouest) et Bordeaux. (ats/nxp)