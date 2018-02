Une manif pour protéger le nom de la Macédoine

Une marée de drapeaux grecs était déployée dimanche sur la place Syntagma d'Athènes, au début d'une manifestation d'opposants au compromis sur le nom de la Macédoine envisagé par le gouvernement grec.

???? LIVE GREECE |



Thousands of Greeks protest in #Athens against the use of the term #Macedonia in the new name of FYROM. pic.twitter.com/FW883YZcvA