Une marche pour mettre la pression sur la COP25

«Les discours ne suffisent plus». Avec la jeune Suédoise Greta Thunberg en tête, des milliers de personnes vont manifester vendredi à Madrid pour pousser les pays signataires de l'Accord de Paris à agir contre le réchauffement climatique.

Une autre marche est prévue simultanément à Santiago du Chili où devait se tenir la réunion annuelle sur le climat de l'ONU (COP25) avant que le pays ne renonce à l'accueillir en raison d'un mouvement social sans précédent et ne soit remplacé au pied levé par l'Espagne.

Sous le mot d'ordre «le monde s'est réveillé face à l'urgence climatique», la marche madrilène pour le climat démarrera à 18h devant la gare d'Atocha.

Devenue l'égérie de la défense de la planète depuis qu'elle a lancé en août 2018 des «grèves de l'école pour le climat», Greta Thunberg y participera.

Partie en voilier vers le continent américain pour assister au sommet de l'Onu sur le climat à New York en septembre et à la COP prévue au Chili, la jeune activiste de 16 ans, qui ne prend pas l'avion, a dû faire le chemin inverse en catamaran pour revenir en Europe.

A Lisbonne depuis mardi après trois semaines en mer, elle est arrivée à Madrid vendredi vers 8h40 en train de nuit, a constaté un photographe de l'AFP. Elle donnera une conférence de presse à 16h30 avant le départ de la manifestation.

Greta Thunberg a accosté à Lisbonne avant de se rendre à Madrid

L'acteur espagnol Javier Bardem est aussi attendu dans la manifestation.

«2019, l'année du réveil climatique»

«Nous savons qu'elle sera massive, nous espérons des centaines de milliers de gens dans la rue réclamant des actions urgentes», a assuré Pablo Chamorro, porte-parole de la manifestation, devant la presse.

«2019 a été sans aucun doute l'année du réveil climatique», a-t-il ajouté en référence aux manifestations monstres des jeunes pour le climat ou à l'émergence du mouvement de désobéissance civile non-violente Extinction Rebellion.

«Les discours ne suffisent plus, il faut des actions concrètes», a martelé pour sa part Estefania Gonzalez, militante chilienne et porte-parole de Société Civile pour l'Action Climatique (SCAC), plateforme regroupant plus de 150 associations chiliennes et internationales.

«La crise sociale que nous vivons sur la planète est directement liée à la crise environnementale», a-t-elle dit alors que son pays est secoué depuis octobre par un mouvement de contestation qui a fait 23 morts. Au Chili, «un avocatier a plus de droits à l'eau qu'une personne», affirme-t-elle.

«Ambition insuffisante»

Après cette marche, les militants de la cause environnementale organisent un sommet social pour le climat qui se tiendra à partir de samedi jusqu'au 13 décembre, dernier jour de la COP25.

Les quelque 200 signataires de l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 2°C, voire 1,5°C, sont réunis depuis lundi pour deux semaines à Madrid, pressés de toutes parts pour fixer des objectifs plus ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mais alors que le mercure a gagné 1°C depuis l'ère pré-industrielle, amplifiant déjà les catastrophes climatiques, cette réunion, dont le slogan est «time for action», risque de décevoir les attentes.

Dans un manifeste, les associations organisant la marche leur ont adressé un message clair: «Nous retournons dans la rue (...) pour demander des mesures réelles et ambitieuses aux responsables politiques du monde entier réunis à la COP» et pour qu'ils reconnaissent «que l'ambition insuffisante de leurs accords va mener la planète à un scénario désastreux de réchauffement climatique».

«Si nous attirons l'attention, plus de gens s'impliqueront. Et au final, les politiciens devront faire quelque chose», veut croire Paula Rubio, militante madrilène de 23 ans occupée depuis deux semaines à construire une immense baleine en bois de sept mètres pour le cortège. (afp/nxp)