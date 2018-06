Une militante égyptienne détenue pour avoir dénoncé le harcèlement sexuel

La vague #Metoo a également atteint les rives de l’Égypte. Les femmes du monde ne sont pourtant pas toutes égales lorsqu’elles dénoncent le harcèlement sexuel. Amal Fathy, militante des droits humains, en a fait l’expérience. La jeune femme a été arrêtée le 11 mai pour avoir publié sur Facebook une vidéo dénonçant le harcèlement dont elle a été victime et l’inaction des forces de l’ordre.

Tout commence le 8 mai dernier lorsque l’Égyptienne de 33 ans prend un taxi pour se rendre à la banque. Lorsqu’elle sort de la voiture, le chauffeur lui touche les fesses. Elle hurle son indignation mais les passants ignorent la scène. Quelques heures plus tard, un policier s’approche d’elle. Il se touche les testicules et la menace: «tu vas voir, je vais te calmer, moi.»

Critique des autorités

De retour chez elle, excédée, la militante publie une vidéo sur Facebook dans laquelle elle dénonce l’inaction du gouvernement face au harcèlement sexuel. Elle critique également la dégradation des conditions socio-économiques de la population et des services publics ainsi le non-respect des droits humains. Bien que la vidéo ne soit accessible qu’à ses contacts sur Facebook, l’un d’entre eux la télécharge et la republie sur des groupes de discussions pro gouvernement. Amal Fathy reçoit alors une vague d’insultes sexistes et de menaces.

Trois jours plus tard, des forces spéciales de sécurité font irruption chez elle en pleine nuit. Ils arrêtent la jeune femme ainsi que son mari et leur fils de trois ans. Alors que l’homme et l’enfant sont relâchés après quelques heures, Amal Fathy est maintenue en détention. La police l’accuse d’avoir diffusé une vidéo visant à renverser le régime et propagé de fausses informations. Le 13 mai, un procureur annonce qu’elle est également accusée d’appartenir à une organisation terroriste et d’avoir appeler à commettre des actes terroristes.

Lien avec une mystérieuse disparition

Joint par téléphone, son mari, Mohamed Lofty qui dirige la Commission égyptienne pour les droits et libertés se dit très inquiet. «Sur le papier, Amal est accusée de terrorisme en raison de la vidéo qu’elle a publiée, mais dans les vidéos, les autorités veulent intimider mon organisation parce que nous enquêtons sur la disparition de Giulio Regeni.»

Le corps de cet étudiant italien a été retrouvé mutilé dans une banlieue du Caire en janvier 2016. Les services de sécurité du gouvernement d’Abdel Fattah al-Sissi sont soupçonnés d’être impliqués dans son assassinat. En effet, le jeune homme effectuait des recherches sur les syndicats ouvriers indépendants, sa disparition coïncide avec une vague d’arrestation dans le milieu révolutionnaire et des traces de torture, semblables à celle pratiquée par les forces de l’ordre ont été retrouvées sur son corps.

Depuis 2013, les défenseurs des droits humains sont sous pression en Égypte. La Commission égyptienne pour les droits et les libertés qui enquête sur l’usage de la torture en prison et les disparitions forcées a déjà été victime de mesures d’intimidation. Mohamed Lofty s’est vu confisqué son passeport confisqué pendant deux ans. «Depuis 2015, une nouvelle loi définissant le terrorisme de manière très large permet aux autorités d’arrêter les militants qui les dérangent. Beaucoup d’ONG ont été fermées. Nous résistons mais subissons une pression énorme.»

Mohamed Lofty qui a également la nationalité suisse, compte sur le soutien de son pays pour faire libérer sa femme. « Nous avons contacté l’ambassade suisse au Caire. Elle nous a dit avoir mobiliser ses canaux diplomatiques. » De son côté, Amnesty International a lancé une action urgente, appelant ses membres à écrire au président égyptien pour libérer Amal Fathy. (24 heures)