Une «négligence criminelle», selon Poutine

L'incendie qui a dévasté dimanche un centre commercial à Kemerovo, en Sibérie, est imputable à une «négligence criminelle», a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine. Il s'est rendu sur les lieux de la catastrophe.

Putin lays flowers at scene of Kemerovo shopping mall fire that killed at least 64 https://t.co/QCCn0fFl3K pic.twitter.com/v4n27HdneR