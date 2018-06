Une nouvelle Barbie ingénieure en robotique

La célèbre poupée Barbie fait un pas de plus pour moderniser son image jadis peu féministe en lançant un modèle d'«ingénieure en robotique», en partenariat avec une plate-forme d'initiation au codage informatique, afin de déclencher des vocations chez les petites filles.

Seulement 24% des emplois scientifiques sont tenus par des femmes, et la nouvelle poupée a été conçue pour encourager à explorer les sciences par des jeux d'imagination mais aussi à «apprendre de vraies techniques de codage informatique», grâce à un partenariat avec la plate-forme de codage informatique pour enfants Tynker, selon un communiqué du fabriquant de jouets Mattel.

