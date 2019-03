Une nouvelle caravane de migrants est en route

Environ 1500 Centraméricains et Cubains se sont mis en marche samedi dans le sud du Mexique depuis le fleuve Suchiate, qui forme une frontière avec le Guatemala, dans l'espoir d'aller aux Etats-Unis.

Des hommes, des femmes et des enfants, originaires du Guatemala, du Salvador et du Honduras sont partis après avoir passé plusieurs nuits à Tapachula, ville mexicaine très proche de la frontière guatémaltèque.

Another caravan on the way from Central America. This one's said to be about 1,200 strong right now, all Central Americans, just crossed the border from Guatemala and to Tapachula, Mexico...heads up from my Guatemala journo buddy who go onto their Whatsapp channel. pic.twitter.com/TlC2A5VMam