Une nuit enflammée dans la tanière des Loups de Vladimir Poutine

La visibilité est nulle. À chaque voiture croisée, une bouillie lourde et noirâtre vient s’écraser sur le pare-brise du taxi. Les essuie-glaces de la Skoda jaune sont à la peine. Enfoncé dans son siège, le chauffeur est impassible. La neige et les bouchons sont son lot quotidien. Les pneus cloutés agrippent l’asphalte dans un bruissement à peine couvert par le son de l’autoradio qui crache une chanson de Dalida: «Paroles… paroles…». On est au nord-ouest de Moscou, presque arrivé à notre destination. Dans le virage de l’avenue Nizhniy Mnevniki se profilent les lumières du Bike Center, fief des Loups de la nuit, de leur chef Alexandre Zaldostanov, 55 ans, surnommé le «Chirurgien». Un personnage charismatique et controversé devenu l’emblème de la Russie de Poutine.

Arracher une interview a pris plusieurs mois. Le moment choisi par les Loups de la nuit pour m’accueillir ne doit rien au hasard. Chaque année pour Noël, le club de motards met en scène un conte fantastique tiré du folklore traditionnel. Les enfants adorent. La longue file de voitures garées le long de l’avenue capte mon attention. Je suis impatient de découvrir cet endroit devenu légendaire chez les bikers du monde entier. Je repense au concierge de l’hôtel Moscow Holiday, à deux boulevards de là. Un jeune garçon d’une vingtaine d’années, passionné de snowboard. Il aurait bien pris la poudre d’escampette pour m’accompagner. Pas pour assister au spectacle mais pour voir le chef des Loups de la nuit en chair et en os. «Alexandre est un patriote moderne!» m’a-t-il expliqué en me retenant par la manche avant que je quitte le hall.

Têtes de mort et blasons

Je m’apprête donc à voir une vedette. À peine suis-je descendu du taxi qu’un froid sec vient me brûler le visage. Devant moi, deux pylônes en fer surmontés d’un aigle en acier forgé. Ses ailes déployées font office de porche d’entrée. Sur le côté, un MiG-15, l’avion à réaction russe symbole de la guerre froide. Il est figé dans l’obscurité, son fuselage dressé vers le ciel. L’endroit a des allures de camp retranché. Les Loups de la nuit sont là avec leurs gilets en cuir épais et leur écusson rouge dans le dos. Certains se réchauffent en se frottant les mains au-dessus d’un brasier tandis que les autres contrôlent les billets. Les enfants trépignent d’impatience. Au loin résonne le son d’un rock métallique. Une odeur de mazout brûlé se mêle au parfum des branches de mélèze qui se consument dans les barils qui servent de réchaud.

À l’intérieur, le décor tient ses promesses. Au milieu d’un enchevêtrement de projecteurs et de tubes d’aluminium surgissent emblèmes religieux, blasons, têtes de mort, serpents, fantômes… La référence à «Mad Max» n’est pas volée. Un énorme camion en forme de tête de loup avec ses crocs saillants accueille le visiteur. Au toucher, on comprend vite que la carrosserie n’est pas en carton-pâte. Ce sont des plaques d’acier, épaisses, solides, qui ont été soudées une à une. Un an de travail. Le résultat? Un mastodonte de 12 tonnes construit sur le châssis d’un ZIL-133, mythique camion de l’ère soviétique. Il peut prendre la route et atteindre, malgré son poids, les 80 km à l’heure. En 2014, cette machine robuste et inquiétante a défilé dans les rues de Sébastopol pour fêter le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Franchir le porche d’entrée du Bike Center de Moscou, c’est bien plus qu’une excursion dans un parc d’attractions, même s’il y a une vingtaine d’années les autorités ont imaginé ouvrir un parc à thème sur le modèle Disneyland sur le site de cette friche industrielle réputée inondable. Depuis 1998, c’est devenu la tanière des Loups.

Aujourd’hui, Alexander Zaldostanov est incontournable. Les 5000 bikers qui ont rejoint son organisation ont prêté serment de fidélité à la Russie de Vladimir Poutine. Au point d’être considérés comme une milice. Ils incarnent quelque chose de propre à l’époque. Quelque chose encore difficile à définir. Bien qu’il compte de nombreux détracteurs, Alexander Zaldostanov est très populaire. Je vais m’en rendre compte par moi-même. Installé sur les gradins, j’assiste au spectacle avec le public. Cinq cents personnes tous les soirs. L’an passé, les représentations se sont prolongées jusqu’à la mi-février. Je veux comprendre pourquoi et comment cet ancien chirurgien-dentiste a pu devenir le symbole d’une Russie qui a repris confiance en elle et bombe le torse. Alexei, mon interprète, me résume chaque scène du spectacle. La symbolique est simple et éternelle. Il s’agit du combat du bien contre le mal. Contre la sorcière et le serpent, incarnations de la mort, ne peuvent vaincre que les cœurs vaillants. Danses, chants, pyrotechnie, acrobaties à moto viennent soutenir le jeu des acteurs qui montent les machines infernales créées pour l’occasion. En guise de final, l’arrivée d’un preux chevalier, lance à la main, dressé sur une gigantesque moto qui se cabre sous l’action d’un système de levage hydraulique. Une référence à Alexandre Peres­vet et à Alexandre Nevsky, deux saints de l’Église orthodoxe très présents dans l’imaginaire collectif.

Adoubé par l’Église

Dans les tribunes, le public exulte. Alexandre Zaldostanov arrive au guidon d’un side-car, moteur vrombissant avec le Père Noël à côté de lui. Chaque représentation s’achève par le même rituel. C’est alors que commence l’empoignade. Les familles se bousculent pour pouvoir se faire prendre en photo, pas avec le Père Noël, mais bien avec le chef des Loups de la nuit.

«C’est comme cela tous les soirs», m’explique Alexei. Mon interprète est un passionné de Wagner qui a fait ses études de droit en France. Il dit être tombé lui-même sous le charme du personnage en emmenant ses enfants au Bike Center. Depuis 2003, les Loups de la nuit organisent un spectacle à chaque Noël en plus des concerts, shows patriotiques et concours de motos organisés tout au long de l’année. L’ambiance a beau être festive, plusieurs membres des Loups de la nuit restent discrètement collés à Alexandre Zaldostanov, faisant office de gardes du corps. Ces gaillards-là ne sont pas de simples motards et leur leader n’est pas n’importe qui. Les Loups de la nuit ont été adoubés par le patriarche de l’Église orthodoxe, Kirill, puis par Vladimir Poutine. Un double soutien religieux et politique dont aucune autre organisation ne peut se prévaloir en Russie.

Le chaos du décor est trompeur. À travers ses spectacles, Alexandre Zaldostanov veut remettre de l’ordre dans l’esprit des nouvelles générations. S’il ressuscite et dépoussière les mythes fondateurs de la Russie en mêlant histoire et légendes, c’est pour «sauver le pays». Rien de moins. Mais quel chemin a donc pris cet ancien chirurgien-dentiste nourri de la culture rock et alternative du Berlin-Ouest des années 1980, punk puis Hells Angel, pour se transformer en archange cuirassé et motorisé de la grande Russie orthodoxe? Un vrai sujet d’étude.

Un mystique engagé

À l’issue du spectacle, et après une longue séance de dédicace, le chef des Loups de la nuit vient me retrouver dans un chalet à l’écart de la scène. Surprise, dès ma première question, il me parle de sa foi et de son engagement inspiré par Dieu. Il aurait eu une révélation. Un mystique se cache donc derrière cet homme à la carrure de lutteur grec et qui arbore un gilet en fourrure et un tatouage dans le cou.

Mon interprète est débordé par le flot de paroles. Quand il s’adresse à vous, Alexandre Zaldostanov vous regarde droit dans les yeux. Les premières minutes de l’entretien sont tendues. Difficile de briser la glace. Il me dit tout le mal qu’il pense de la presse occidentale. J’ai devant moi un spécialiste de la reconstruction faciale. Cela m’ôte toute envie de le contredire. Ma passion pour les motos russes remettra un peu de chaleur dans l’échange. Je veux vraiment comprendre qui est ce chef de bande honni des Américains, fidèle parmi les fidèles de Vladimir Poutine et ami avec Ramzan Kadirov, le président tchétchène.

Je vais avoir un début de réponse lorsque je m’aventure à comparer son activité à celle d’un metteur en scène. «Je ne suis pas un homme de spectacle, je suis en guerre», m’interrompt-il (lire ci-dessous). Un rappel soudain à une réalité qui vaut au chef des Loups de la nuit d’être sur la liste des personnalités russes sanctionnées par les États-Unis.

Les Loups de la nuit ont pris une part très active au rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Certains ont même combattu aux côtés des séparatistes dans le Donbass. C’est ce qu’affirme le Trésor américain dans un communiqué publié le 19 décembre 2014. Les bikers russes sont accusés d’avoir participé à l’assaut de la station de distribution de gaz de Strikolkove et à l’assaut du quartier général des forces navales ukrainiennes à Sébastopol. En outre, Washing­ton soutient qu’ils sont étroitement liés aux services spéciaux russes et qu’ils ont aidé à recruter des combattants séparatistes à Donetsk et à Lougansk.

Combat idéologique

Alexandre Zaldostanov empoigne d’un geste ferme la théière qui est entre nous et remplit ma tasse. Pas de vodka. Les Loups de la nuit sont des buveurs de thé! Même si le spectacle s’est achevé sous une pluie de paillettes, je comprends que ce n’est pas un jeu. Alexandre Zaldostanov explique que son groupe de bikers mène un combat idéologique contre le matérialisme, la société de consommation, Wall Street. Pas question d’assimiler son groupe aux Hells Angels, aux Bandidos ou aux Outlaws. «Eux, ce sont des criminels qui sont surveillés par Interpol. Nous, nous n’avons rien à voir avec ces gens», insiste le chef de Loups de la nuit.

En retrait, Anna supervise l’entretien. Elle fait office d’attachée de presse. Elle a rejoint le club de motards pour essayer de comprendre, elle aussi, ce qui se cache derrière «le phénomène Loups de la nuit». C’est le sujet de la thèse qu’elle va déposer en avril prochain. Elle est formelle, si le groupe a calé son organisation sur celle des clubs existants en adoptant le même système de hiérarchisation des membres au travers de patches et d’insignes, la ressemblance s’arrête là. L’esprit rebelle anime bien les bikers russes, mais il n’est pas orienté contre l’État et les institutions. L’objet de leur défiance, c’est «le processus de mondialisation». «Leur philosophie est la préservation de l’identification de la nation russe, le renouveau et l’établissement de l’histoire russe, à partir de l’Antiquité, le renforcement des racines orthodoxes et la préservation de l’union avec les peuples frères», m’explique Anna.

À l’issue de l’entretien, la pression est retombée. Le climat est plus détendu. Une solide poignée de main a permis de briser la glace. Alexandre Zaldostanov m’invite à visiter les hangars où sont stockés les véhicules fabriqués pour le spectacle. Le chef de Loups de la nuit est très fier de ses réalisations. «C’est lui qui a dessiné les plans de ces machines et écrit les spectacles», souffle mon interprète. Au milieu d’un fatras de motos, de tracteurs et de camions, un portrait de Staline trône au-dessus de fraiseuses et de tours d’un autre âge. L’occasion d’une nouvelle mise au point. «Ce sont ces machines qui nous ont permis de gagner la guerre de libération en 1945. C’est pour cela que cette photo a été placée là», m’explique-t-il. «Staline nous a aidés à nous blinder pour que nous ne devenions jamais des colonisés. Pour cela, nous lui en serons toujours reconnaissants.» «Vous, vous pensez aux déportations dans les goulags. Pour nous, tout cela a été effacé par la victoire. Et je n’ai de leçon à recevoir de personne.

Ma famille n’a jamais été choyée par le régime soviétique. Nous avons souffert comme tous les Russes», ajoute-t-il. Tout est dit. Fin de la visite. À mon retour à l’hôtel, je montre au jeune concierge la photo que j’ai prise avec son héros. «Quand vous serez rentré chez vous, dites que nous sommes très fiers de lui», insite-t-il. (24 heures)