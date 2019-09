Une partie de l'équipage du pétrolier suédois libérée

Le ministère suédois des Affaires étrangères a annoncé mercredi la libération d'une partie de l'équipage du Stena Impero, un pétrolier suédois battant pavillon britannique arraisonné en juillet par l'Iran dans le détroit d'Ormuz.

La chancellerie indique dans un courriel envoyé à l'AFP «qu'une partie de l'équipage du Stena Impero (...) a été libérée», sans préciser le nombre de personnes concernées. L'information «a été récemment transmise par notre ambassade à Téhéran», précise-t-elle.

Noting with relief the release of some of the crew members of Swedish owned and UK flagged Stena Impero. Looking forward to the release of the entire crew. This was one topic in my frank discussions with Iran’s FM Zarif. Dialogue is a powerful diplomatic tool.