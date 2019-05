Une tornade fait deux morts et 29 blessés

Le passage d'une tornade a fait deux morts dans une petite ville de la grande banlieue d'Oklahoma City, a indiqué dimanche le maire d'El Reno au sujet de l'événement climatique qui a également fait au moins 29 blessés.

At least two people killed after tornado strikes El Reno, Oklahoma. At least two casualties and heavy damage to some locations including a trailer park and motel have been confirmed after a tornado struck the Oklahoma City area on Saturday night pic.twitter.com/J01jAopNKe