Une vidéo montre un flirt appuyé de Weinstein

Une vidéo diffusée par Sky News montre le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, déjà inculpé pour agressions sexuelles et viol, tentant de flirter de façon appuyée avec l'une de ses accusatrices lors d'une réunion d'affaires en 2011.

Dans cette vidéo publiée mercredi soir, le producteur reçoit la femme d'affaires de 28 ans, Melissa Thompson, dans les bureaux de sa société pour une réunion. Il verrouille la porte, étreint la jeune femme, flirte ouvertement avec elle, puis semble la toucher sous la table au cours d'une conversation suggestive.

Melissa Thompson l'accuse de l'avoir ensuite invitée dans son hôtel et de l'avoir violée. Melissa Thompson est l'une des plaignantes ayant déposé un recours collectif en juin pour viol contre Harvey Weinstein, selon des médias américains.

World exclusive: A woman who alleges she was raped by Harvey Weinstein has revealed a video showing him behaving inappropriately with her. See @hannahtpsky’s full report here: https://t.co/aJJt8EneL1