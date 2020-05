Une vingtaine de morts après un tir de missile accidentel

L'armée iranienne a affirmé lundi que 19 personnes avaient été tuées lorsqu'un navire de guerre iranien a été touché accidentellement par un missile ami lors d'un exercice naval dans le golfe d'Oman. Elle a déploré également au moins 15 blessés.

«Dimanche après-midi, lors d'un exercice mené par un certain nombre de navires de la marine dans les eaux de Jask et Chabahar (sud-est), le navire de soutien léger Konarak a eu un accident», a ajouté le communiqué publié sur le site internet de l'armée, qui a annoncé un bilan de «19 martyrs et de 15 blessés». Cet accident est intervenu dans un contexte de fortes tensions avec les Etats-Unis dans les eaux du Golfe.

Pour sa part, l'agence de presse Tasnim a indiqué dans un tweet en anglais que Konarak avait coulé. «Konarak a été 'coulé par un tir ami' après que la frégate de classe Moudge 'Jamaran' l'ait accidentellement touché avec un missile lors d'un exercice de tir réel dans la région de Jask dans les eaux du #PersianGulf le 10 mai,» a écrit Tasnim. Tasnim n'a toutefois pas mentionné ce détail sur sa page en Persan.

#Iranian navy ship Konarak 'sunk by friendly fire' after Moudge-class frigate “Jamaran” accidentally shot friendly vessel named “Konarak” with a missile during live firing exercise in Jask area of #PersianGulf waters on 10th May pic.twitter.com/rNKH0trNlF