Usine de feux d'artifices en feu: au moins 23 morts

Au moins 23 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées dans le violent incendie jeudi d'une usine de feux d'artifice à la périphérie de Jakarta, a indiqué la police indonésienne. Une enquête a été ouverte.

L'incendie s'est déclaré vers 09h00 (04h00 en Suisse) dans un complexe industriel à Tangerang. Et les pompiers continuaient de lutter contre les flammes dans l'après-midi. «Vingt-trois victimes ont été retrouvées» parmi les ouvriers travaillant dans l'usine, a déclaré un responsable de la police de Jakarta, Nico Afinta, ajoutant que 43 autres avaient été blessés. «Ceux qui sont morts sont complètement brûlés, totalement méconnaissables», a déclaré ce pompier, Oni Sahroni, à la chaîne de télévision Metro TV.

Selon des images de la télévision indonésienne, les bâtiments de l'usine se sont en partie effondrés, des voitures sont calcinées et un épais nuage de fumée noire se dégage dans l'atmosphère. Des témoins ont raconté à la télévision avoir entendu deux fortes explosions dans la matinée.

BREAKING: At least 13 killed, dozens injured in fireworks factory fire in Tangerang city in the province of Banten, Indonesia. pic.twitter.com/JEh789Lrrq