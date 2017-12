Vague de froid sans précédent au Canada

Des chutes de neige record et des vagues de froid polaire prolongées glaçaient l'Amérique du Nord mercredi. Des conditions météorologiques extrêmes qui inquiètent les autorités américaines et canadiennes, au moins à court terme.

So, since 12 AM Christmas Day, #EriePA has gotten over 55 inches of snow. Their average for December and January COMBINED is just over 57 inches. Here's what Erie looks like right now: pic.twitter.com/NigHc79iGD