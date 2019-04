Va-t-on vers une condamnation de Monsanto?

La justice française donnera-t-elle raison jeudi pour la troisième fois à Paul François face à Monsanto? Cela fait douze ans que l'agriculteur français tente de faire reconnaître la responsabilité de la firme américaine dans son intoxication à un herbicide.

«On espère une victoire pour Paul François après douze ans... et parce que des procédures contre des firmes, on en a peu car il est souvent difficile d'identifier le produit à l'origine de l'intoxication», a déclaré une porte-parole de l'association Phyto-victimes, présidée par M. François.

