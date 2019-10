Vers un gouvernement Trudeau minoritaire

Les libéraux du Premier ministre sortant Justin Trudeau vont remporter les élections fédérales de lundi au Canada et formeront le prochain gouvernement, selon les projections de plusieurs chaînes de télévision.

Selon la chaîne privée TVA, les libéraux n'obtiendront pas de majorité absolue au Parlement d'Ottawa et devront former un gouvernement minoritaire. Les chaînes CTV, CBC et Radio-Canada prévoient également une victoire des libéraux. (afp/nxp)