Veto russe à un projet de résolution américain

La Russie et les Etats-Unis se sont affrontés mardi devant le Conseil de sécurité des Nations unies sur les moyens d'enquêter sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Les Occidentaux laissent planer l'hypothèse d'une action militaire contre le régime de Damas.

Trois jours après l'attaque présumée au gaz toxique contre Douma, dernier bastion rebelle près de Damas, Moscou a sans surprise opposé son veto à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête international. Douze pays ont voté pour, la Bolivie et la Russie ont voté contre et la Chine s'est abstenue. Un texte est adopté lorsqu'il recueille au moins 9 voix, sans veto d'un membre permanent.

Peu de temps après, un projet concurrent de la Russie a été rejeté faute d'obtenir le minimum requis de neuf voix - six pays ont voté pour, sept autres ont voté contre, et deux se sont abstenus. Le texte prévoyait que les enquêteurs rendent leurs conclusions au Conseil de sécurité, qui se serait chargé ensuite d'établir les responsabilités.

«La Russie a saccagé la crédibilité du Conseil de sécurité», a lancé l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. C'est «une farce», a-t-elle ajouté. «Vous faites encore un pas vers la confrontation», a rétorqué son homologue russe Vassily Nebenzia, alors que Washington menace de recourir à la force pour sanctionner les attaques de samedi, imputées au régime syrien.

Selon les rebelles de Jaïch al-Islam qui tiennent Douma, les forces syriennes ont eu recours à des armes chimiques samedi contre la population civile. La branche française de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux (UOSSM) parle d'une soixantaine de morts et d'un millier de blessés. Les Casques blancs, des sauveteurs syriens en zone rebelle, et une ONG américaine dénombrent eux au moins 40 morts.

Douzième veto russe

Il s'agit du douzième veto russe sur une résolution de l'ONU concernant la Syrie depuis le début de la guerre en 2011. Six d'entre eux concernaient les armes chimiques, a déploré l'ambassadeur néerlandais, Karel Van Oosterom.«L'impunité ne peut prévaloir», a-t-il dit, en réclamant au Conseil de continuer à travailler sur la création d'un mécanisme d'enquête sur les armes chimiques.

«Ce n'est pas vrai qu'on a pris en compte nos exigences» dans la négociation du texte américain, a affirmé Vassily Nebenzia. «Nous usons de notre veto pour défendre le droit international (...) et ne pas entraîner le Conseil de sécurité dans des aventures». «Notre résolution garantissait l'indépendance d'un mécanisme d'enquête», avait auparavant fait valoir Nikki Haley.

L'ONU n'a plus d'organisme d'enquête dédié aux attaques chimiques en Syrie depuis la disparition fin 2017 du JIM, un groupe ONU-OIAC (Organisation pour l'interdiction des armes chimiques) dont le mandat n'a pas été renouvelé en raison de plusieurs veto russes.

Outre la création du mécanisme Unimi, le texte américain condamnait les attaques chimiques présumées commises samedi à Douma. La Russie, comme la Syrie, dément tout recours aux armes chimiques ce jour-là. Elles dénoncent une manipulation de l'opposition alors que les forces loyalistes achèvent la reconquête de la région après sept semaines d'offensive.

Capacités chimiques

Menacé d'une action militaire occidentale, le gouvernement syrien, a invité mardi l'OIAC à envoyer des inspecteurs dans la ville. Proposition acceptée par l'organisation. Le président américain Donald Trump a promis lundi une réponse «énergique» à l'attaque de Douma, une fois que les responsabilités seraient établies. Il a ajouté que toutes les options, y compris militaires, étaient sur la table.

Mardi soir, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France annoncerait «dans les prochains jours», en coordination avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni, sa décision quant à une éventuelle riposte militaire. Il a insisté sur la seule volonté de s'attaquer aux «capacités chimiques» du régime syrien, alors qu'on l'interrogeait sur d'éventuelles représailles envers la Russie et l'Iran, alliés du régime de Bachar al Assad.

Evacuations

Sur le terrain, une soixantaine d'autocars sont arrivés mardi dans une zone rebelle près d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, avec à leur bord des centaines d'insurgés et leurs familles qui ont accepté d'évacuer Douma, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Le journal syrien Al Watan rapporte qu'environ 40'000 personnes, combattants rebelles et leurs proches, doivent encore quitter le secteur.