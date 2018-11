Victoire de la démocrate Sinema en Arizona

La candidate démocrate Kyrsten Sinema a remporté l'élection de mi-mandat au Sénat américain face à sa rivale républicaine Martha McSally dans l'Arizona, ont rapporté lundi soir plusieurs médias américains. Elle s'est imposée d'une courte marge, selon l'agence AP.

Kyrsten Sinema va succéder au sénateur républicain sortant Jeff Flake, qui ne s'était pas représenté. Cette victoire démocrate n'affecte pas la majorité dont disposent les républicains au Sénat.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Mme Sinema a promis d'être une «voix indépendante» pour tous les habitants d'Arizona. Sa rivale l'a félicité d'être la première femme à occuper ce siège en Arizona.

As long as I’ve served Arizona, I’ve worked to help others see our common humanity & find common ground. That’s the same approach I’ll take to representing our great state in the Senate, where I’ll be an independent voice for all Arizonans.



Thank you, Arizona. Let’s get to work. pic.twitter.com/iX6u6VQ9bQ