Victoire du candidat de centre gauche Alvarado

Le candidat de centre gauche Carlos Alvarado a largement remporté le second tour de la présidentielle au Costa Rica, avec 60,66% des voix, selon des résultats portant sur plus de 90% des voix annoncés officiellement dimanche soir.

Cet ex-ministre du Travail de 38 ans devance ainsi son adversaire, le pasteur évangéliste Fabricio Alvarado (sans lien de parenté), qui a obtenu 39,33%, selon le Tribunal suprême électoral.

Dans la foulée, le candidat conservateur de 43 ans fermement opposé au mariage homosexuel a reconnu sa défaite lors d'un discours devant ses supporters et appelé son adversaire pour le féliciter. «Nous n'avons pas gagné les élections, mais nous pouvons accepter ce résultat la tête haute», a-t-il déclaré, avant de «remercier Dieu en premier».

A l'annonce des résultats, les partisans de Carlos Alvarado massés sur une place de la capitale ont hurlé de joie, agitant drapeaux jaunes et rouges aux couleurs du Parti action citoyenne (PAC, la formation au pouvoir). Au contraire de Fabricio, Carlos propose plus d'intervention de l'Etat dans l'économie et est favorable aux unions entre personnes du même sexe.

Les Costaricains ont voté dimanche dans un pays vu comme la «Suisse de l'Amérique centrale» plus divisé que jamais entre deux choix de société opposés, selon les experts. (afp/nxp)