Vidéo de l'accident mortel Uber diffusée

La police de Tempe, en Arizona, a diffusé mercredi un bref enregistrement vidéo de la collision mortelle survenue entre un véhicule autonome Uber et une passante dimanche soir dans la banlieue de Phoenix. C'est la première fois qu'un accident mortel impliquait un véhicule à conduite autonome.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ