Vingt-six civils tués par un groupe armé dans l'ouest

Vingt-six civils ont été tués mardi par un groupe armé, qui a attaqué deux villages du nord-ouest de la Centrafrique, a annoncé le patron de la mission de l'ONU en Centrafrique (Minusca).

«La Minusca condamne avec la dernière énergie les tueries intervenues dans les villages de Koundjili et Djoumjoum, avec plus de 26 morts et de nombreux blessés», a écrit sur Twitter le représentant du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye. Il s'agit du massacre le plus important commis dans le pays depuis la signature, le 6 février dernier, d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés.

La MINUSCA condamne avec la dernière énergie les tueries intervenues aujourd’hui dans les villages de Koundjili et Djoumjoum, en RCA, avec plus 26 morts et de nombreux blessés. Les auteurs de tels crimes seront recherchés, arrêtés et traduits devant la justice #Minusca #CAR_UN — Mankeur ndiaye (@ndiayemankeur) 21 mai 2019

(afp/nxp)