Violente explosion à Leicester: cinq morts

La police locale avait annoncé quatre décès dans la matinée. Elle a ensuite fait état d'un cinquième en début d'après-midi. En outre, cinq personnes étaient hospitalisées, dont une présentait des blessures graves, a-t-elle ajouté.

Bien que plusieurs personnes soient toujours portées disparues, les opérations de recherche visant à retrouver d'éventuels survivants ont été suspendues en raison d'inquiétudes liées à l'intégrité d'un bâtiment voisin, a expliqué la police.

Thèse terroriste écartée

Quant aux causes de l'explosion, «il faudra peut-être attendre quelques jours avant que nous puissions (les) établir», a déclaré le chef des pompiers, Matt Cane. Un responsable de la police, le surintendant Shane O'Neill, a indiqué que «les circonstances entourant l'incident» n'étaient pas, «à ce stade», «liées au terrorisme».

Sur place, des équipes travaillaient à ramasser les décombres au moyen d'une pelleteuse, et luttaient toujours contre des «poches d'incendie» au niveau du sous-sol, a dit Matt Cane.

Le bâtiment touché par l'explosion se composait d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'un appartement en duplex au-dessus. Les services de secours avaient été prévenus dimanche vers 19h00 d'une importante explosion. Ils avaient fait état d'un «incident majeur» et demandé à la population d'«éviter de se rendre dans ce secteur».

«Comme un film hollywoodien»

Des images des lieux prises dans la nuit de dimanche à lundi ont montré un bâtiment ravagé par l'explosion et dévoré par les flammes. La moitié de l'immeuble s'est effondrée sur la route, a raconté un témoin. «Tout le côté de l'immeuble avait littéralement explosé», a-t-il décrit, «je ne pouvais pas le croire, c'était digne d'un film hollywoodien».

L'alimentation électrique d'un certain nombre de logements a été affectée et un cordon de sécurité a été mis en place mais aucune habitation voisine du drame n'a dû être évacuée. Les routes du secteur restaient fermées lundi.

«Tous les services d'urgence ont été mobilisés. Veuillez éviter le secteur», a recommandé la police. Des photos et vidéos diffusées sur Twitter montraient des flammes s'élevant au-dessus de la ville.

«C'était très effrayant. J'habite à cinq minutes, mais ma maison a été ébranlée», a déclaré un voisin.

«Ce qui s'est passé va faire l'objet d'une enquête conjointe avec les pompiers», a indiqué la police sur Twitter.

«Nous demandons à la presse et à l'opinion publique de ne pas se lancer dans des spéculations quant aux circonstances de cet incident», a d'ores et déjà prévenu la maréchaussée.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



