Virus en Chine: 3 morts et 139 nouveaux cas

La Chine a annoncé lundi un troisième mort et près de 140 nouveaux cas du mystérieux virus, analogue au Sras. Ce nouveau bilan alimente d'autant plus les inquiétudes à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois.

À Wuhan, dans le centre de la Chine où le virus a fait son apparition, 136 nouveaux cas ont été répertoriés durant le week-end. Deux nouveaux cas ont été enregistrés à Pékin, pour la première fois depuis la découverte de ce virus, et un dans la province méridionale du Guangdong. (ats/nxp)