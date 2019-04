Vivre à Riga, dans l'ombre du Kremlin

Sur les deux millions d’habitants que compte à peine la Lettonie, une personne sur trois appartient à la minorité russophone. À Riga, cette proportion est encore plus grande puisque plus de la moitié des habitants parlent russe. Mais on y chercherait en vain des noms de rues russes ou des administrations publiques signalées en cyrillique.

L’État s’adresse à ses citoyens exclusivement en letton. Les personnes qui ne connaissent pas la langue ne pourront pas s’enregistrer auprès de la mairie, créer une entreprise, demander des allocations. Il y a quelques années, la proposition visant à faire du russe une langue officielle a été rejetée par référendum.

La langue de l’occupant

«On a cet avantage sur les Lettons de parler au moins deux langues. Mais ils ne nous traitent pas d’égal à égal», explique Laura, étudiante russophone en logistique dans un des établissements de l’enseignement supérieur de Riga. Avec ses amis, elle parle uniquement russe. Elle se plaint du fait que, dans le magasin dans lequel elle travaille depuis deux semaines, au centre-ville, les Lettons la regardent de travers quand elle s’adresse à eux en russe. «Plusieurs fois, j’ai entendu des clients me dire que je suis l’occupante et qu’ils refusent de parler la langue de l’occupant. C’est la même chose à l’école. Dès qu’une personne s’aperçoit que j’écris en cyrillique sur mon téléphone, elle cesse de me parler. J’envisage de quitter la Lettonie car l’État ne nous donne rien», ajoute-t-elle, en admettant que cette décision est surtout motivée par les salaires bas.

Laura gagne 2.5 euros de l’heure, soit le salaire minimum mensuel (430 euros). Ivars Belte, ancien directeur de la télévision publique lettonne, explique que les craintes autour de la loyauté de la minorité russe existent depuis que la Lettonie a recouvré son indépendance, en 1991. L’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 n’a fait que les renforcer.

«Une partie de l’ancienne génération rêve de voir ‘son armée’entrer en Lettonie. Elle se réjouirait de la présence de ceux que l’on surnomme les «petits hommes verts». Mais c’est peu réaliste. La plupart des Russes, surtout les jeunes, ne pensent pas comme cela», résume Belte.

L’an dernier, pour apaiser les esprits face à la menace d’une intervention russe, l’armée lettonne a organisé un séminaire spécial pour les journalistes. «Ils m’ont prouvé qu’en cas d’attaque, ils auraient une stratégie efficace qui permettrait à Riga de tenir deux jours. Cela donnerait à nos alliés de l’OTAN le temps d’arriver. Avant, je pensais que nous n’avions aucun plan sensé en cas d’attaque. Heureusement, ce n’est pas le cas», confie Belte.

La propagande du Kremlin

La Lettonie a également demandé l’implantation sur son territoire d’un centre Stratcom, observatoire militaire rattaché à l’OTAN, chargé d’étudier l’impact de la propagande russe. Il y a peu, des exercices menés par ses analystes ont montré qu’il est facile de manipuler des soldats sur un théâtre d’opérations par le biais de fausses informations propagées par les réseaux sociaux. Il ressort également des analyses du centre que les pays limitrophes de la Russie subissent sa propagande au quotidien et à grande échelle. Cette désinformation est menée non seulement par les employés d’une «usine à trolls», mais aussi par des logiciels spéciaux, appelés bots ou volontaires, qui agissent de façon automatique.

«La stratégie de la Russie reste inchangée. Leur objectif est de saper la crédibilité, de semer le doute et d’imposer des choix spécifiques. Ce qui menace le résultat des élections européennes, c’est la très faible participation électorale. Si elle est seulement de 30 à 35%, les tenants de la propagande antieuropéenne pourront plus facilement prétendre que les élections ne sont pas représentatives. Je pense que la Russie va concentrer ses activités sur quelques pays seulement, ceux sur lesquels elle a le plus d’influence», explique Janis Sarts, directeur de Stratcom.

Pour Martins Spravniks, conseiller du parti de centre droit Unité, actuellement au pouvoir, la menace russe va être sans aucun doute le principal thème de la campagne pour les élections européennes.

«Nous aimerions avoir chez nous le plus de soldats américains possible. D’un autre côté, nous sommes profondément ancrés dans l’Union européenne. Sans le travail de ces dernières années au Parlement européen, il ne serait pas question de politique de défense commune», explique Spravniks, qui, il y a encore deux ans et demi, était l’assistant de l’eurodéputée lettonne Sandra Kalniete, du parti Unité. Elle s’est fait connaître par ses interventions véhémentes au Parlement européen, condamnant notamment l’agression de la Russie sur l’Ukraine. «Je me souviens bien de l’annexion de la Crimée. Sandra et moi étions effarés, nous espérions une réaction immédiate de l’OTAN. Nous pensions qu’ils enverraient peut-être des navires de guerre dans la Baltique pour que nous ne soyons pas les suivants. Elle est particulièrement réactive sur la question des Russes, car elle est née en Sibérie, où ses parents ont été envoyés.»

Aujourd’hui, Spravniks dirige une petite société d’exportation de meubles pour enfants, qu’il a créée en partant de zéro. Il a quitté la politique à la demande de sa femme, qui ne supportait plus ses allers-retours entre Riga et Bruxelles. Mais la politique s’est rappelée à son bon souvenir avant les élections européennes. Le parti Unité a de nouveau fait appel à lui en vue de la campagne électorale.

Avec cinq autres, ce parti a formé une coalition après les élections de l’automne dernier. Si, en réalité, c’est le parti prorusse Harmonie qui les a remportées, avec près de 20% des suffrages, c’est désormais une tradition en Lettonie que tous les autres partis ou presque forment une coalition contre lui.

L’héritage de l’URSS

Le parti Harmonie est dirigé par Nils Ušakovs, qui est aussi le maire de Riga. Il y a quelques semaines, il a eu de sérieux ennuis. Le Parquet letton compte l’inculper pour ne pas avoir respecté ses obligations dans une gigantesque affaire de corruption qui a éclaté à l’automne 2018. Le scandale porte sur des appels d’offres pour l’achat de matériel roulant pour les transports en commun de Riga, d’une valeur de 270 millions d’euros. D’après la section lettonne de Transparency International, 5 à 7% de la valeur totale du contrat sont constitués de pots-de-vin accordés à la Lettonie par la société tchèque Skoda ou l’entreprise polonaise Solaris, qui ont remporté les appels d’offres. À la fin de l’année dernière, le Bureau central anticorruption de la Pologne (BCA) a arrêté un membre du conseil d’administration de la société polonaise de Pozna? ainsi que son directeur commercial dans le cadre de cette affaire.

«Sans votre CBA, je ne sais même pas si cette affaire aurait trouvé sa conclusion», affirme Valdis Liepins, directeur du conseil anticorruption au sein de l’organisation Delna, la section lettonne de Transparency International.

Liepins doute fortement de la justice lettonne. Selon lui, les magouilles liées aux transports publics de Riga sont connues depuis des années. Mais il était difficile de prouver quoi que ce soit car la société refusait de présenter les documents correspondant aux organisations non gouvernementales et aux journalistes. «Les institutions chargées de surveiller la corruption en Lettonie sont faibles et ne sont pas subventionnées. Les inspecteurs en charge des enquêtes passent souvent dans le privé où ils travaillent pour divers personnages obscurs,» explique Liene Gatera, responsable de Delna.

«La corruption dans cette ville est un héritage de l’ère soviétique. Les anciens communistes se sont rebaptisés sociaux-démocrates. La corruption est particulièrement répandue dans la classe politique russophone», précise Liepins.

Pour les journalistes lettons, il s’agit d’une exagération. «La corruption en Lettonie ne se limite pas à un parti ou à une nationalité. L’un des principaux accusés dans l’affaire de la société municipale est justement un Letton qui y travaille depuis des années. La Lettonie a un gros problème de corruption qui reste sans solution depuis des années», explique Olga Dragileva, journaliste d’investigation pour la télévision publique lettonne. «Ušakovs tente d’expliquer ses problèmes par les divisions que connaît le pays. Il prétend que les politiciens lettons hostiles à la minorité russe l’ont pris en grippe. Il appelle ses partisans à le défendre en manifestant devant la mairie», explique Ella Semionova, journaliste à la radio publique lettonne, elle-même issue d’une famille russophone.

Elle reconnaît que ces jeux politiques d’Ušakovs fonctionnent. Chaque fois qu’elle se rend en province, un de ses amis lui lance, «Vous autres, à Riga, qu’est-ce que vous lui faites, à notre maire?»

«Chez nous, l’intégration ne fonctionne pas vraiment et la classe politique en est en grande partie responsable. Eux-mêmes sont pris au piège. Ušakovs se considère comme un social-démocrate, mais dès qu’il tente d’élargir son électorat en se tournant vers les Lettons, il perd le soutien des Russes. C’est pour cela qu’il leur fait sans cesse un clin d’œil, en se présentant comme ‘leur’homme», ajoute Semionova.

Il y a peu, Ušakovs a avancé que les accusations de corruption à son encontre ont un caractère purement politique. Déposer des allégations à son encontre est une course contre la montre. Récemment et de façon totalement inattendue, il a annoncé sa candidature aux élections européennes alors qu’il avait déclaré jusqu’à présent qu’il n’irait pas à Bruxelles. Pour l’opinion publique, cette candidature vise uniquement à lui assurer l’immunité et lui éviter la prison.

Semionova explique que la surprise provoquée par la candidature d’Ušakovs est d’autant plus grande que les partis s’efforcent généralement d’envoyer à Bruxelles leurs éléments les plus solides. Un parti décide rarement de présenter une célébrité, donnant au contraire la priorité aux politiques expérimentés qui parlent plusieurs langues et connaissent bien la politique étrangère. Or Ušakovs, lui, n’y connaît pas grand-chose. «Les partis savent qu’ils ne peuvent pas se permettre de présenter des candidats incompétents. La Lettonie est comme une antenne qui capte ce qui se passe en Europe. Nous sommes un petit pays et l’Union européenne est l’un des principaux garants de notre indépendance», conclut Semionova. (24 heures)