Voeux pour 2019: Trump appelle à «SE CALMER»

Fidèle à lui-même, le président américain Donald Trump a entamé l'année 2019 par un tweet provocateur à l'adresse de ses détracteurs, accusés de souffrir d'un «syndrome de dérangement Trump».

«Bonne année à tous, y compris les haineux et les médias Fake News», a écrit le milliardaire républicain dans un message intégralement en lettres capitales. «2019 sera une année fantastique pour tous ceux qui ne souffrent pas du syndrome de dérangement Trump», a-t-il poursuivi. Quant aux autres: «Calmez-vous, appréciez le voyage, plein de choses fantastiques se passent dans notre pays.»

HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE, INCLUDING THE HATERS AND THE FAKE NEWS MEDIA! 2019 WILL BE A FANTASTIC YEAR FOR THOSE NOT SUFFERING FROM TRUMP DERANGEMENT SYNDROME. JUST CALM DOWN AND ENJOY THE RIDE, GREAT THINGS ARE HAPPENING FOR OUR COUNTRY!