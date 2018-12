Voici le plus gros diamant d'Amérique du Nord

Une société minière canadienne a annoncé avoir découvert le plus gros diamant d'Amérique du Nord, un diamant jaune de 552 carats d'une dimension de 33,7 x 54,6 mm. Il a été extrait dans une mine de Diavik, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le plus gros diamant découvert en Amérique du Nord a été extirpé de la mine de diamant Diavik dans les T.N.-O. Un diamant jaune de 552 carrats. #icign #mines (Photos : Dominion Diamond Mines) pic.twitter.com/eVJYuuX2l6 — Mario De Ciccio (@MDeCiccio) 14 décembre 2018

Le diamant est presque trois fois plus lourd que celui détenant l'ancien record (187 carats), a affirmé la Dominion Diamond Mines, qui détient 40% des parts de la mine. «Un diamant de cette taille est tout à fait inattendu pour cette partie du monde et marque un véritable tournant pour l'extraction de diamants en Amérique du Nord», a indiqué la société minière samedi dans un communiqué. Le diamant ne sera pas vendu sous sa forme brute. La pierre sera taillée, polie et sa valeur sera évaluée.

Le Diavik Foxfire, qui détenait le précédent record du plus imposant diamant sur le continent, a été transformé en deux pierres et vendu pour 1,3 million de dollars américains. Le record absolu dans le monde est détenu par un diamant de plus de 3100 carats, le Cullinan, découvert en Afrique du Sud en 1905. (ats/nxp)