Volcan de Fuego: fin de l'éruption

Le volcan de Fuego, au Guatemala, a terminé son puissant cycle d'éruption lundi, alors que près de 4000 habitants de villages menacés avaient été évacués par crainte d'une catastrophe semblable à celle de juin qui avait fait 194 morts et 234 disparus.

Nearly 4,000 people were evacuated after Guatemala's Fuego volcano began erupting overnight, raining down clouds of hot ash, lava and gas. This is the volcano's 5th eruption of the year, including a June eruption that killed over 190 people. pic.twitter.com/vgx4opPMSi