«Vous n'entrerez pas aux USA illégalement»

«La crise est réelle et elle est juste de l'autre côté de ce mur», a déclaré mardi à la frontière entre Mexique et Etats-Unis la ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kirstjen Nielsen, menaçant d'arrêter et d'expulser tous les migrants de la caravane qui oseraient la franchir illégalement.

Selon Mme Nielsen, qui s'exprimait lors d'un point presse à Imperial Beach, près de San Diego (Californie), à l'extrême sud-ouest des Etats-Unis, la caravane partie du Honduras voici plus d'un mois compte désormais quelque 6200 individus rassemblés dans la ville-frontière mexicaine de Tijuana, en bordure du Pacifique. 3000 autres sont à Mexicali, plus à l'intérieur des terres, a ajouté la ministre.

.@DHSgov & @CBP will not permit unlawful entry into the US at or b/n our ports of entry & will continue to take all possible actions to stop such entry at our border. We appreciate @DeptofDefense & @USNationalGuard for partnering w DHS on the border until the mission is complete. pic.twitter.com/8O4ZficJkE