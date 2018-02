«Voyons! Voyons! Sérieusement!»

Justin Trudeau a été chahuté vendredi par une foule hostile venue lui demander de revenir sur sa décision d'autoriser l'agrandissement d'un oléoduc controversé, lors d'une assemblée publique tenue en Colombie-Britannique (ouest).

