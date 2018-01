WEF: Trump vient avec presque tous ses ministres

La délégation qui accompagnera le président américain Donald Trump au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR) se précise. Le secrétaire au Trésor américain Steve Mnuchin et le secrétaire au commerce Wilbur Ross en font notamment partie.

Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer se rendra lui aussi dans la station grisonne, a indiqué jeudi un membre de l'administration du président américain à l'agence Reuters.

Donald Trump a lui-même prévu de participer au WEF, avait indiqué mardi la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Huckabee Sanders. Le président américain compte «promouvoir ses politiques pour renforcer les entreprises américaines, les industries américaines et les travailleurs américains», avait-elle dit.

Mnuchin on Trump going to Davos: “I can assure you that the members of his Cabinet have no interest in going over there and rubbing elbows with anybody. This is about meeting business leaders” https://t.co/LeghPbhRPp