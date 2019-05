Washington cherche à encourager les défections

Les Etats-Unis espèrent ainsi pousser d'autres hauts gradés de l'armée à faire défection au profit de l'opposant Juan Guaido. «Les Etats-Unis envisageront de lever les sanctions pour tous ceux qui soutiennent la Constitution et l'Etat de droit», a lancé le vice-président Mike Pence lors d'un discours à Washington.

«Comme le général Manuel Christopher Figuera, l'ancien chef du renseignement vénézuélien, qui a fait défection la semaine dernière, quittant le régime Maduro pour soutenir la Constitution vénézuélienne et l'Assemblée nationale», a-t-il ajouté. Le concernant, la levée des sanctions prend effet «immédiatement».

Great to speak to leaders from across the Western Hemisphere at the Washington Conference of the Americas. The U.S. will continue to exert ALL diplomatic & economic pressure to bring about a peaceful transition to democracy in Venezuela. All options remain on the table. pic.twitter.com/4gsLGPzZYD