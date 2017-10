Washington envisage des sanctions ciblées

Les Etats-Unis sont inquiets du traitement infligé par l'armée birmane aux musulmans Rohingyas qui ont fui par centaines de milliers au Bangladesh. Ils réfléchissent aux moyens de demander des comptes à la Birmanie, y compris en imposant des sanctions ciblées.

«Nous faisons part de notre plus grande inquiétude face aux récents évènements dans l'Etat Rakhine en Birmanie et aux abus violents et traumatiques supportés par les Rohingyas et d'autres groupes», a déclaré la porte-parole du département d'Etat, Heather Nauert, annonçant une série de mesures punitives. «Il est impératif que les individus ou les entités responsables d'atrocités, dont les acteurs non étatiques et les groupes d'autodéfense, rendent des comptes», ajoute le département dans un communiqué.

A Genève

Plus de 900'000 Rohingyas se trouvent désormais à Cox's Bazar, dont quelque 600'000 sont arrivés en moins deux mois. Ciblée par des meurtres, de la torture ou encore des violences sexuelles, cette minorité a été victime d'un «modèle de nettoyage ethnique», selon l'ONU.

Lundi à Genève, les Etats et les organisations ont doté l'aide aux réfugiés d'environ 345 millions de dollars. Ils ont aussi appelé les autorités birmanes à oeuvrer pour le retour de Rohingyas. La Suisse a annoncé quatre millions de francs supplémentaires. (ats/nxp)