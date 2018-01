Washington place le chef du Hamas sur sa liste noire

Le département d'Etat américain a placé mercredi le chef du Hamas palestinien sur sa liste noire des «terroristes» internationaux. Ismaïl Haniyeh «menace la stabilité au Moyen-Orient», et «sape le processus de paix» avec Israël, a-t-il annoncé.

Le mouvement islamiste était déjà depuis 1997 sur la liste américaine des «organisations terroristes étrangères». Son chef «a des liens étroits avec l'aile militaire du Hamas et est un partisan de la lutte armée, y compris contre les civils», estime le département d'Etat dans un communiqué.

«Il est soupçonné d'être impliqué dans des attaques terroristes contre des Israéliens», tandis que son mouvement «est responsable de la mort de 17 Américains tués dans des attaques terroristes», ajoute-t-il.

La «résistance» se poursuivra

Cette décision «visant à faire pression sur la résistance est vouée à l'échec. (Elle) ne nous découragera pas dans la poursuite de la résistance jusqu'à ce que nous ayons chassé l'occupant», a répliqué le Hamas dans un communiqué.

Un responsable du mouvement islamiste à Gaza, Sami Abou Zouhri, a rejeté les accusations américaines. «Nous y voyons le reflet de la domination d'un groupe de sionistes sur les décisions américaines», a-t-il déclaré.

Tensions autour de Jérusalem

Cette décision intervient au moment où le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a conclu un accord de réconciliation fragile avec le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas. Elle survient également au moment où les tensions sont à leur comble entre les Etats-Unis et les Palestiniens, après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président Donald Trump, fin 2017.

Ismaïl Haniyeh avait alors estimé que «toutes les lignes rouges» étaient «franchies», tandis que l'Autorité palestinienne refuse désormais toute médiation de Washington dans les négociations de paix avec Israël.

Le département d'Etat a également placé mercredi trois groupes sur sa liste noire: Harakat al-Sabireen, un mouvement palestinien «actif dans la bande de Gaza et la Cisjordanie» et «soutenu par l'Iran»; Liwa al-Thawra, un groupe apparu en 2016 en Egypte; et Hasm, une autre organisation égyptienne créée en 2015. Ces désignations leur interdisent notamment l'accès au système financier américain. (ats/nxp)