Washington rappelle Moscou à ses obligations

Les Etats-Unis, qui viennent de dévoiler leur nouvelle «posture nucléaire», assurent respecter les limites imposées à leur arsenal par le traité New Start, dont un point d'étape est entré en vigueur lundi. Washington en a profité pour rappeler la Russie à ses propres obligations.

Ce traité de réduction des armes stratégiques a été signé en 2010 par Moscou et Washington avant d'entrer en vigueur en 2011. Il prévoit la réduction progressive, sur dix ans, du nombre d'ogives nucléaires détenues par les deux puissances, la limitation du nombre de vecteurs et des vérifications mutuelles ainsi que des échanges de données.

«Les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ont mis en oeuvre le traité New Start depuis sept ans», a rappelé lundi le département d'Etat américain dans un communiqué. «Le 5 février 2018 marque la date de l'entrée en vigueur des limitations centrales imposées par le traité à l'arsenal nucléaire stratégique de chaque pays», a-t-il ajouté.

Washington réaffirme respecter déjà ces limites depuis août. «La Russie a répété à plusieurs reprises son attachement au traité New Start, y compris au respect de ces limitations centrales, et nous nous attendons à ce que l'échange de données prévu prochainement par le traité permette de confirmer cet engagement», a déclaré dans le même texte la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert.

Moscou prend note

La diplomatie russe a indiqué de son côté lundi, via là aussi un communiqué, que Moscou «respecte pleinement ses obligations de réduction des armements stratégiques offensifs». Et Moscou d'assurer que les Etats-Unis vont recevoir rapidement une notification officielle et les données en matière de désarmement qu'ils réclament.

La Russie précise également dans ce communiqué avoir «pris note de la déclaration américaine sur le respect» du point d'étape du traité Start, tout en indiquant que «Moscou n'est pas en mesure de confirmer la réduction de l'armement stratégique offensif des Etats-Unis».

La porte-parole de la diplomatie américaine s'était montrée confiante jeudi dernier quant aux intentions russes. «Nous n'avons aucune raison de croire que le gouvernement russe ne respectera pas ces limites», avait-elle alors déclaré à la presse. D'ici un mois, Etats-Unis et Russie «vont échanger leurs données» et «nous espérons que chaque pays confirmera le respect du traité par l'autre dès que possible après cet échange», avait-elle ajouté.

Ce point d'étape intervient alors que le Pentagone a publié vendredi dernier sa nouvelle «posture nucléaire» visant à doter les Etats-Unis de nouvelles armes de faible puissance en «réponse» au réarmement de la Russie. Selon Washington, Moscou modernise un arsenal de 2000 armes nucléaires tactiques en contournant ses obligations selon les termes du traité New Start. Ce dernier ne comptabilise que les armes stratégiques, servant ainsi de fondement à la doctrine de la dissuasion. (ats/nxp)