Washington tweete en réponse aux Palestiniens

«Qui a dit que les Etats-Unis et l'Autorité palestinienne ne se parlent pas?» Depuis quelques jours, l'un des émissaires de Donald Trump a décidé de répondre sur Twitter aux mises en cause des responsables palestiniens, qui refusent de dialoguer avec Washington.

Jason Greenblatt est avec Jared Kushner, le gendre et conseiller du président américain, l'un des deux hommes auxquels le locataire de la Maison Blanche a confié une mission a priori impossible: présenter un plan de paix pour mettre fin au conflit israélo-palestinien.

Le duo est extrêmement discret et rien ou presque n'a filtré de leur plan, dont la présentation, souvent annoncée comme imminente, a été reportée à plusieurs reprises. Leur tâche est compliquée par le fait que, depuis que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, fin 2017, l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas refuse de parler avec l'administration américaine, qu'elle ne considère plus comme un possible médiateur.

«Vous ne faites rien»

Dans sa dernière série de tweets, Jason Greenblatt a répondu mercredi au porte-parole du président Abbas, Nabil Abou Roudeina, qui avait estimé qu'il n'y avait pas de paix possible «sans un accord avec le peuple palestinien».

«Et bien, M. Nabil, nous sommes d'accord sur quelque chose: il n'y pas de paix sans un accord. Nous y travaillons dur. Vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la paix tout en tentant de saper toute chance d'accord», a-t-il lancé.

Well, Mr. Nabil, we agree on something- there is no peace without an agreement. We are working hard on that. You’re doing nothing. You can’t claim to want peace and also try to sabotage the potential for an agreement. It can’t go both ways. (2/3)