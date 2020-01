Washington va expulser des militaires saoudiens

Les États-Unis vont expulser au moins une douzaine de Saoudiens en formation militaire accusés de liens avec l'extrémisme et de détention de pornographie infantile, dont les délits ont été découverts lors d'une enquête sur une fusillade d'un officier saoudien en Floride, ont rapporté samedi des médias.

En décembre, Mohammed Alshamrani, qui se trouvait aux États-Unis dans le cadre d'un programme de formation militaire saoudien, a ouvert le feu dans une salle de classe de la base aéronavale de Pensacola, tuant trois marins et blessant huit personnes avant d'être abattu par la police.

Même si les stagiaires en question ne sont pas accusés d'avoir aidé Alshamrani, certains d'entre eux avaient des liens avec des mouvements extrémistes ou étaient en possession de matériel de pornographie infantile, a rapporté CNN. L'enquête, qui a été menée par le FBI, a également révélé que plusieurs d'entre eux n'avaient pas signalé le comportement inquiétant de l'agresseur avant l'attaque, selon le «Washington Post».

