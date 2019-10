Washington veut que l'opération turque cesse

Syrie A peine commencée, l'offensive turque déplore la perte d'un militaire. Plus...

Moyen-Orient Des milliers de civils sont obligés de fuir face à l'avancée des soldats turcs contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Plus...

Syrie Le président américain a évoqué jeudi une possible médiation américaine dans le conflit entre Kurdes et Turcs. Plus...