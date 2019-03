Wellington rend hommage aux victimes

L'appel à la prière a été diffusé vendredi dans toute la Nouvelle-Zélande, suivi de deux minutes de silence, pour rendre hommage aux 50 musulmans tués il y a une semaine par un extrémiste australien dans deux mosquées de Christchurch.

Des milliers de personnes, dont la Première ministre Jacinda Ardern, se sont recueillies en silence dans un parc en face de la mosquée al-Nour, la première visée le 15 mars par le tueur. Ce massacre filmé et diffusé en direct sur Facebook a provoqué une onde de choc dans un archipel connu pour sa tolérance, sa faible criminalité et sa tradition d'accueil.

VIDEO: New Zealand mourns #Christchurch terror attack victims with Muslim call to prayer,2-minute silence.Islam is alive after every Karbala..

Thank you #Newzealand To support the Muslims .It is difficult rime for the Muslim.Thank you for standing with the Muslims@jacindaardern pic.twitter.com/mwzWxoN1ya