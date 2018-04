Winnie, la pasionaria controversée

Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela-Mandela, décédée lundi à 81 ans, s'est imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison, avant de déraper et être accusée de torture.

MORE: South African anti-apartheid campaigner Winnie Mandela Nelson has died at the age of 81. https://t.co/nSzuMsKjQJ pic.twitter.com/cF0nPZDgd0