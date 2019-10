Xavier Dupont de Ligonnès arrêté en Ecosse

France Une opération policière a eu lieu mardi dans un monastère du sud-est. Mais Dupont de Ligonnès, recherché depuis le meurtre en 2011 de sa femme et de ses 4 enfants, est resté introuvable. Plus...

Quintuple meurtre Deux ans d'enquête et toujours pas l'ombre d'une trace. Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir froidement abattu sa femme et ses quatre enfants à Nantes, demeure introuvable. L'affaire reste une énigme et continue de fasciner.