Zagreb remplit les conditions pour Schengen

La Commission européenne a estimé mardi que la Croatie remplit les «conditions nécessaires» pour une entrée dans l'espace Schengen. Il reviendra aux pays membres de prendre cette décision à l'unanimité.

La Commission a fait le bilan d'évaluations menées depuis 2016 sur les progrès réalisés par la Croatie, dernier membre entré dans l'UE en 2013, pour intégrer cette zone de libre circulation où les contrôles aux frontières ont été abolis, et à laquelle participent 26 pays.

«Je salue les efforts et la persévérance de la Croatie pour remplir toutes les conditions nécessaires pour rejoindre Schengen», a déclaré le président de la Commission Jean-Claude Juncker dans un communiqué. «Je fais confiance aux Etats membres pour prendre les bonnes décisions pour que la Croatie devienne bientôt un membre de Schengen à part entière».

Retour à un Schengen sans contrôles

Le commissaire chargé des migrations et des affaires intérieures Dimitris Avramopoulos a estimé lors d'une conférence de presse que l'entrée de la Croatie, ainsi que celle de la Bulgarie et de la Roumanie, permettrait de «renforcer» encore l'espace Schengen. «L'adhésion future à Schengen de la Croatie mais aussi de la Bulgarie et de la Roumanie est d'autant plus pertinente et nécessaire face aux défis actuels liés aux migrations et à la sécurité», a-t-il souligné.

Le commissaire a aussi réitéré son appel à «un retour à un fonctionnement normal de Schengen sans contrôles aux frontières intérieures». Six pays (Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Autriche et France) ont reconduit pour six mois le rétablissement temporaire des contrôles, généralement pour des raisons de sécurité. Membres de l'UE depuis 2007, la Bulgarie et la Roumanie frappent à la porte de l'espace Schengen depuis 2011. Sertains Etats, dont les Pays-Bas, se sont cependant montrés réticents à cette entrée.

L'espace Schengen, l'un des acquis les plus concrets de l'Union européenne, est actuellement composé de 26 pays, dont 22 membres de l'UE. Outre la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie, les autres membres de l'UE qui n'en font pas partie sont Chypre, l'Irlande et le Royaume-Uni.

Progrès «suffisants» de la Bulgarie

La Commission a par ailleurs publié mardi son rapport sur les progrès réalisés par Sofia et Bucarest dans les domaines de la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et (pour la Bulgarie) contre le crime organisé.

Elle a délivré un satisfecit à la Bulgarie, jugeant ses progrès «suffisants» pour remplir ses engagements. Elle a évoqué une possible décision sur une levée de sa surveillance renforcée «après avoir pris en compte les observations du Conseil et du Parlement européen», sans toutefois donner de calendrier.

En revanche, elle a souligné avoir exprimé plusieurs fois à Bucarest son inquiétude concernant sa réforme judiciaire et la lutte contre la corruption, regrettant que la Roumanie n'ait pas suivi ses recommandations formulées fin 2018. (ats/nxp)