À 19 ans, un excès de vitesse à 308 km/h

Un jeune homme de 19 ans fait face à des accusations de conduite dangereuse pour avoir roulé à la vitesse «incroyable» de 308 km/h sur une autoroute d'Ontario, a indiqué dimanche la police de cette province canadienne.

«C'est le pire excès de vitesse dont j'ai entendu parler» a souligné le sergent Kerry Schmidt, encore sous le coup de la surprise, dans une vidéo postée sur Twitter.

Le conducteur, accompagné d'un jeune homme de son âge, était au volant de la Mercedes paternelle. Son permis a été immédiatement suspendu et le véhicule confisqué pour sept jours. Il est en outre accusé de conduite dangereuse, a précisé le sergent Schmidt.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9