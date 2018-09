À Idleb, tout laisse présager une nouvelle catastrophe humanitaire

Horrifiée par le grondement incessant des chasseurs russes, Nour n’a pas fermé les yeux depuis une semaine. Et bien qu’elle se terre avec ses parents dans le sous-sol d’un immeuble de trois étages, la petite fille se met à trembler à chaque impact d’un missile ou d’un baril d’explosif largué par les hélicoptères du gouvernement. «Nous avons déjà subi ce genre de bombardement massif à Alep, d’où nous nous sommes échappés en 2016, et pour elle chaque bombe est comme l’annonce de la mort. À 9 ans, elle a vu des choses que personne ne devrait voir», soupire Mahmoud, le père de l’enfant.

Lui a 38 ans, une moustache et le cheveu hirsute. Avec sa vieille Peugeot, il nous guide dans la province d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie. Ancien ingénieur, Mahmoud enseigne aujourd’hui dans une école de Maarat al-Nouman, une ville située à une trentaine de kilomètres de la capitale provinciale d’Idleb.

Pour y arriver, il faut traverser la plus grande partie du dernier bastion insurgé, faire de longs détours pour contourner les zones de la province entre les mains du Hayat Tahrir al-Sham, la mouvance djihadiste liée à al-Qaida. Cette région, autrefois le grenier de la Syrie, présente maintenant une étendue infinie de camps de réfugiés dispersés parmi des bâtiments vides et des clairières parsemées de cratères.

Entre des collines ombragées et des champs en friche, on ne voit aucune maison ou mosquée qui n’ait pas été touchée par les bombes. Rien n’est resté intact. «Les raids de ces derniers jours ne sont qu’un avant-goût de ce qui nous attend car, comme cela a été le cas ailleurs, les bombardements des forces aériennes russes serviront à préparer l’offensive des troupes du régime avec l’aide des forces iraniennes.»

Zone saturée de réfugiés

En 2011, avant le déclenchement de la guerre, 700'000 personnes vivaient ici. Mais avec l’afflux de ceux qui ont fui les villes reconquises par l’armée loyaliste – y compris Homs, Alep, la Ghouta orientale et plus récemment Deraa – la province compte aujourd’hui environ trois millions de personnes. Parmi celles-ci, plus des deux tiers ne survivent que grâce à l’aide humanitaire, principalement fournie par la Turquie voisine, dans des camps où l’électricité, l’eau courante et les égouts manquent. Lundi, le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les affaires humanitaires, Mark Lowcock, a déclaré qu’une offensive terrestre à grande échelle entraînerait «la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle».

Pour s’en convaincre, il suffit de voir ce qui s’est passé dans le sud de la province après les raids de ces derniers jours, qui ont incité 30'000 réfugiés à quitter leurs tentes. Aux abords de Maarat al-Nouman, ils errent désormais sans but, pris au piège dans une zone qui a déjà tant de réfugiés qu’elle ne peut en accueillir davantage. «Ils trouveront un abri dans les ruines d’un immeuble car ils n’ont pas d’autre endroit où aller», explique Mahmoud.

Sanctuaire djihadiste

Cette province est également devenue un sanctuaire pour les djihadistes. Ils s’y sont repliés de tout le pays après leurs défaites successives et seraient environ 15'000, selon les estimations des experts. Ce sont eux que le régime et ses alliés russes et iraniens veulent exterminer. Vladimir Poutine a lui-même déclaré que le gouvernement syrien avait le droit de «percer cet abcès et de reprendre le contrôle de la région». Et le président iranien, Hassan Rohani, lui a immédiatement fait écho en déclarant que «le terrorisme doit être éradiqué de Syrie, en particulier d’Idleb».

Mais dans la vaste mosaïque de l’insurrection, ces milices extrémistes ne prévalent pas, bien que la propagande gouvernementale ait toujours exagéré leur importance pour justifier ses massacres. Mahmoud est convaincu que les civils paieront une fois de plus le prix fort: «Samedi dernier, les Russes ont lancé 60 raids en trois heures, laissant 120 personnes sous les décombres et visant quatre hôpitaux. À chaque mort que je vois, brûlé par l’explosion d’un missile ou empoisonné par une arme chimique, je me demande ce que font les grandes puissances et ce qu’elles attendent pour intervenir afin d’éviter un autre bain de sang.»

En attendant, les rebelles – qu’ils soient djihadistes ou qu’ils appartiennent au nouveau Front de libération nationale, dans lequel l’armée libre syrienne s’est intégrée – se préparent à l’avancée des troupes loyalistes. Ils font sauter les quelques ponts qui n’ont pas encore été démolis, creusent des tranchées et concluent de nouvelles alliances entre factions rivales pour contrer l’ennemi commun.

Ankara ferme la porte

Mais même Ankara est sur le point de barrer la route à la potentielle vague de réfugiés que cette offensive générera inévitablement. Le président Erdogan a déjà averti ne pas vouloir prendre en charge 800'000 réfugiés supplémentaires alors que son pays en accueille déjà 3,5 millions. Effrayées par les conséquences d’une éventuelle offensive comme par la dispersion des combattants étrangers aujourd’hui concentrés à Idleb, les chancelleries occidentales lancent des avertissements et des menaces. Mais tout dépendra de Vladimir Poutine: lui seul peut décider de déclencher une tempête de feu sur Idleb, comme il l’a déjà fait sur les autres bastions de l’insurrection, ou de retenir ses chasseurs pour laisser les troupes gouvernementales mener une guerre de position à l’issue incertaine. Les bombardements de ces derniers jours laissent présager le pire. (24 heures)