À Sarajevo, le téléphérique de la «montagne maudite» renaît

Le 6 avril, qui marque le début du siège de Sarajevo en 1992, sera le jour J. «Un grand moment d’émotion», a promis le maire de la capitale de la Bosnie-Herzégovine, Abdulah Skaka. Plus de vingt ans après la fin de la guerre, le téléphérique qui relie le centre-ville au Mont-Trebevic renaît de ses cendres: 33 cabines flambant neuves, sept minutes et quinze secondes au-dessus du vide, une vue à couper le souffle. Au total, un investissement d’environ 12 millions de francs, de quoi donner un coup de fouet au tourisme et relancer une économie en berne, selon le vœu des autorités. Mais surtout un symbole de réconciliation, l’espoir de renouer les liens brisés entre les deux communautés d’une ville divisée: les Bosniaques de Sarajevo et les Serbes de Sarajevo-Est.

Un amour d’avant-guerre

«C’est une belle histoire avec un happy end, raconte Andrea Rauber Saxer, ambassadrice de Suisse en Bosnie-Herzégovine. Au départ, il y a un homme, un savant néerlandais de renommée internationale, grand ami de la Suisse et fana de montagne, qui adore passer ses vacances à Grächen, dans le Valais.» Au printemps 1991, Edmond Offermann, fringant docteur en physique nucléaire de 32 ans, né à Utrecht, donne rendez-vous à sa fiancée, Maja Serdarevic, une physicienne nucléaire de Sarajevo, au pied du vieux téléphérique construit en 1959. Un cliché immortalise la rencontre. Un an plus tard, c’est l’ouverture des hostilités: le 2 mars 1992, le cadavre d’un employé du funiculaire est découvert à hauteur du troisième pilier, sur le flanc du Trebevic, le dos et l’abdomen criblés de balles, abattu par une unité militaire serbe. Le siège, commencé le 6 avril, durera quarante-quatre mois. Plus de 11 500 tués.

Les habitants de Sarajevo, piégés au fond de cette cuvette infernale, ont longtemps vu le Trebevic d’un mauvais œil. C’est de cette «montagne du malheur» que, entre 1992 et 1995, l’artillerie serbe commandée par le général Ratko Mladic pilonnait la ville. Jusqu’à ces dernières années, presque personne ne s’y aventurait, particulièrement la nuit. «C’était un champ de mines et un repaire de malfaiteurs, dit Muhamed Sisic, un alpiniste de Sarajevo à la retraite. Il a fallu du temps pour panser nos blessures.» Pourtant, le Trebevic ne laisse pas que des souvenirs douloureux. «Avant la guerre, c’était génial! Le 29 novembre, fête nationale de la Yougoslavie, on allait skier dans la forêt. Dans les années 70, on a même bivouaqué dans un igloo.»

De Grächen à Sarajevo

«Cette guerre aura bouleversé le destin de la ville, mais aussi le cours de ma vie», a déclaré Edmond Offermann, devenu citoyen d’honneur de Sarajevo le 6 avril 2017. Ayant fait fortune à Wall Street après avoir travaillé un temps à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) près de Genève, il poursuit un rêve: faire revivre le téléphérique, détruit lors des combats. «Quand la station de Grächen a liquidé ses anciennes télécabines, il a convaincu tout le monde qu’il fallait les offrir à Sarajevo, explique Andrea Rauber Saxer. Il était même prêt à payer les frais d’installation. C’est ainsi que l’armée suisse, qui sert dans les rangs de l’Eufor, la force de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine, a assuré le transport du matériel.» Les télécabines échoueront à Butmir, dans un camp militaire près de l’aérodrome. Elles y demeureront des années. C’est qu’entre-temps, il y a eu des élections municipales et la Ville de Sarajevo avait d’autres priorités… En février 2017, Abdulah Skaka, 34 ans, est élu à la Mairie. Son dada électoral: la réouverture du téléphérique. Las! Edmond Offermann, à bout de patience après bien des tribulations administratives, a fini par acheter de nouvelles cabines à la société Sigma, en Italie. Celles de Grächen sont mises à la casse.

«Pour la Suisse, l’histoire laisse un goût doux-amer, reconnaît l’ambassadrice Rauber Saxer. Malgré tout, la fin est heureuse.» Toutes pimpantes, les cabines italiennes aux couleurs vives ont déjà effectué leurs premiers va-et-vient au-dessus des nuages, survolant la ligne de démarcation entre Sarajevo et Sarajevo-Est. Les souvenirs des pique-niques des beaux dimanches d’avant-guerre au Trebevic remontent à fleur de mémoire. La réconciliation ne tient peut-être qu’à un fil. (24 heures)